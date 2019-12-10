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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Şehit kadın bomba imha uzmanı Esma Çevik için helallik alındı

Şehit kadın bomba imha uzmanı Esma Çevik için helallik alındı

helallik alınması

Şehit Bomba İmha Uzmanı Helal Teröristler 

-yakınlarından görüntü
-tabutun getirilmesi
-detaylar
-şehidin fotoğrafı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şırnak’ın İdil ilçesinde, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan PAMİT Komutanı Esma Çevik için helallik alındı.
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