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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlandı - KIRIKKALE

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlandı - KIRIKKALE

- Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın naaşının getirilmesi - Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları - Cenaze namazının kılınması - Helallik istenmesi - Şehidin naaşının götürülmesiKIRIKKALE - Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Terör Örgütü 

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