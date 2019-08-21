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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın babaevinde yas - HATAY

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın babaevinde yas - HATAY

- Şırnak'taki terör operasyonu - Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın babaevinde yas - Şehit evinden detay - Şehidin bulunduğu sokağa Türk bayrağının asılmasıŞırnak'taki terör operasyonu - Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın şehadet haberi, Hatay 'ın Antakya ilçesindeki ailesine ulaştırıldıHATAY (AA) - Şırnak kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın şehadet haberi, Hatay 'ın Antakya ilçesindeki baba evine ulaştı.İlçeye bağlı Ürgenpaşa Mahallesi' nde yaşayan Uçar'ın ailesine, oğullarının şehit olduğu haberi askeri yetkililer tarafından verildi.
Türk bayrakları asılan şehidin evinin önünde çok sayıda vatandaş toplandı.Bekar olduğu öğrenilen 28 yaşındaki şehidin, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Antakya Mezarlık Kompleksi' nde toprağa verileceği bildirildi.

Şehadet Çatışma Cenaze Namazı Terör Operasyonu Teröristler 

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