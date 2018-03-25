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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin'in cenazesi memleketine getirildi - AFYONKARAHİSAR

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin'in cenazesi memleketine getirildi - AFYONKARAHİSAR

- Şehit İbrahim Çetin'in Ambulans'la Hava Meydan Komutanlığından çıkma görüntüsü - Ambulansın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna girme görüntüsü - Şehit Çetin'in için dua edilme görüntüsü - Şehit Çetin'in tabutunun askerlerin omzunda morga götürülmesiBatman'daki terör operasyonu - Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin'in cenazesi Afyonkarahisar 'a getirildiAFYONKARAHİSAR (AA) - Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'ndaki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in naaşı, memleketi Afyonkarahisar 'a getirildi.
Şehit Çetin'in naaşı, uçakla getirildiği Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığında yakınları ve yetkililer tarafından karşılandı.Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında uçaktan alındı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürülen Çetin'in naaşı, yarın öğle vakti Sandıklı ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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