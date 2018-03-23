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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çakar son yolculuğuna uğurlandı - KONYA Haberi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çakar son yolculuğuna uğurlandı - KONYA Haberi

- Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çakar'ın cenaze töreni - Deştiğin Ortaokulu öğrencilerinin Türk bayrağı ile şehit Jandarma Uzman Çavuş Çakar'ın naaşını karşılaması - Helallık alınması - Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çakar'ın naaşının Deştiğin meydanına getirilmesi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in cenaze törenine katılması - Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çakar'ın cenaze namazının kılınması - Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çakar'ın naaşının tekbirler eşliğinde götürülmesiŞehitlerimizi uğurluyoruz - Bitlis'te teröristlerin araziye döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar'ın cenazesi, memleketi Konya 'da toprağa verildi - Cenaze törenine İçişleri Bakanı Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Çetin de katıldıKONYA (AA) - Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar, Konya 'da son yolculuğuna uğurlandı.Beyhekim Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, karayoluyla Doğanhisar ilçesi Deştiğin mahallesindeki babaevine getirilerek burada "helallik" alındı.Şehit Çakar'ın mezun olduğu Deştiğin Ortaokulu öğrencileri de bayrak ve pankartlarla konvoyu karşıladı.Şehidin naaşı, daha sonra silah arkadaşlarının omzunda Deştiğin Meydanı'na getirildi.
Anne Emine ve baba Abdullah Çakar ile bazı yakınları burada şehidin tabudunu sarılarak, fotoğrafını öptü.Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, baba Abdullah Çakar'a taziyelerini iletti.Çakar'ın cenazesi, İl Müftüsü Ali Akpınar'ın kıldırdığı namazın ardından Deştiğin Şehitliği'nde toprağa verildi.
Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Genel Komutanı Çetin, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

General Sarılar Cenaze Namazı Öğrenciler Teröristler 

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