Şehit Jandarma Uzman Çavuş Baştan son yolculuğuna uğurlandı - TRABZON
- Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan için düzenlenen cenaze töreni - Şehit jandarma Uzman Çavuş Baştan'ın yakınlarının üzüntüsü - Şehit jandarma uzman çavuş Baştan'ın ablası ve ağabeyinin tabutun başında selam durması - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in törene katılması - Cenaze namazının kılınması - Şehit jandarma Uzman Çavuş Baştan'ın naaşının taşınmasıŞehit jandarma uzman çavuş Baştan son yolculuğuna uğurlandı - Siirt'in Eruh ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın naaşı, memleketinde toprağa verildi - Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldıTRABZON (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın (26) naaşı defnedildi.Baştan için Düzköy ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, şehidin annesi Emine, 11 kardeşi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Yücel Yavuz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Giresun Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ve Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, diğer ilgililer ve binlerce vatandaş katıldı. Şehidin özgeçmişinin okunması ile başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi.Şehit Baştan'ın yakınlarına taziyelerini ileten Bakan Bak, cenaze namazında şehidin kardeşleriyle saf tuttu.Şehidin naaşının başına gelen ve "Nur içinde yat komutanım" diyen silah arkadaşları saygı duruşunda bulundu, fotoğrafını ve tabutunu öptü.Şehidin ablası Şükran, kardeşinin naaşının başında, "Dağlara sevdalandın kardeşim... Gururumuz çok ama acımız da çok." ifadesini kullandı.Ağabeyi Alaattin Baştan da kardeşinin fotoğrafına sarılarak, "Bir Bahattin gider, bin Bahattin gelir, kimse bunu unutmasın." dedi. Şehit Baştan'ın naaşı, törenin sona ermesinin ardından askerler tarafından cenaze nakil aracına taşındı. Tekbir getiren vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.Baştan'ın cenazesi, ilçeye bağlı Taşocağı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.