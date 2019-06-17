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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şehit Jandarma Teğmen Evran son yolculuğuna uğurlandı (2)

Şehit Jandarma Teğmen Evran son yolculuğuna uğurlandı (2)

- Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın baba evinden görüntü, - Şehit babası Hayrullah Evran'ın taziyeleri kabul etmesi, - Şehit Evran'ın cenazesinin baba evine getirilmesi, - Şehit babası Hayrullah Evran'ın konuşması, - Şehit annesi Yeter Evran'ın konuşması - Şehit eşi Canan Evran'dan görüntü - Dua okunması AFYONKARAHİSAR (AA) - Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar 'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Cenaze Gesi Karahisar 

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