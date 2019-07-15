Şehit Jandarma Teğmen Alim Keskin’i asker kardeşleri uğurladı Haberi

-Türk bayraklı taputtan görüntü

-Şahidin kardeşlerinden görüntü

-Eşinden görüntü

-Annesinden görüntü

-Cenaze namazından görüntü

-Şehidin fotoğrafı



( NİĞDE ) NİĞDE



- Hakkari’de bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan 31 yaşındaki Niğdeli Jandarma Teğmen Alim Keskin, Niğde’de toprağa verildi.

Şehidin 3’ü asker 1’i Özel Hareket Polisi olan kardeşleri törende Şehit kardeşini son yolculuğuna uğurladı. Şehit Teğmen Keskin’in Türk bayrağına sarılı tabutu Niğde İlhanlı Mahallesi 154.sokaktaki evine helallik alınması için götürüldü. Daha sonra gözyaşları içerisinde Niğde Fatih Sultan Mehmet Camiine getirilen Keskin’in Özel Hareket Polisi olan kardeşi Üzeyir, Uzman Jandarma Rıza, Askeri Öğrenci Mehmet ve üniversite öğrencisi Selahattin ile Ferruh isimli kardeşleri dik duruşuyla duygulu anlar yaşattı. Cenazede Keskin’in eşi Yasemin, çocuğu Göktuğ Alperen, annesi Keziban ve kardeşleri son yolculuğuna uğurladı. Niğde İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık’ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Niğde Şehitliğine defnedildi. Cenaze törenine Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İç İşleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde’li vatandaşlar katıldı.



