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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şehit Halisdemir'in heykelindeki silahın çalındığı iddiası - ANKARA Haberi

Şehit Halisdemir'in heykelindeki silahın çalındığı iddiası - ANKARA Haberi

- Çocuğun Şehit Ömer Halisdemir'in heykelindeki silah ile oynarken yere düşürmesiŞehit Halisdemir'in heykelindeki silahın çalındığı iddiası - Ankara 'da 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in heykelinden çalındığı iddia edilen tüfeği, heykelle oynayan bir çocuğun düşürdüğü belirlendi - Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayın ardından, anıttan sorumlu belediye işçisince muhafaza edilen silahın aynı yere yerleştirileceği belirtildiANKARA (AA) - Ankara 'nın Mamak ilçesinde 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in heykelinden çalındığı iddia edilen tüfeği, heykelle oynayan bir çocuğun düşürdüğü ve parktan sorumlu belediye işçisinin tamir ettirmek üzere muhafaza altına aldığı belirlendi.Alınan bilgiye göre, Mamak Caddesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda yer alan şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in heykeline asılı haldeki tüfeğin yerinde olmadığı ihbarı üzerine, Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.Anıttaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bir çocuğun heykelle oynarken çekerek yere düşürdüğü tüfeği, heykelin yanına bırakıp kaçtığını tespit etti.Parktan sorumlu belediye işçisinin muhafaza ettiği silahın, aynı yere yerleştirileceği kaydedildi.

Şehit Kamera Güvenlik Kamerası Belediye İşçisi Irak 

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