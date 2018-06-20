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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şehit eşini askeri üniformasıyla uğurladı, şehitten geriye ise düğününde çekilen o görüntüler kaldı

Şehit eşini askeri üniformasıyla uğurladı, şehitten geriye ise düğününde çekilen o görüntüler kaldı

Şehidin baba ocağına getirilmesi

Şehit Yakınları Baba Ocağı Siyasi Parti Cenaze Aracı Devlet Hastanesi 

-Eşinin asker selamı ile uğurlaması
-Şehidin sosyal medya hesabından paylaştığı düğün görüntüleri
-Cenaze töreni görüntüleri.

( HATAY )- Şırnak kırsalında PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İzzet Ak, Hatay'da toprağa verildi- Şehit eşini üniforma giyerek karşılayan Kübra Ak, eşini asker selamı ile uğurladı HATAY

- Şırnak kırsalında PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İzzet Ak, memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Uzman Çavuş İzzet Ak’ın naaşı Dörtyol devlet hastanesi morgundan alınarak Yeşilköy Mahallesindeki baba evine getirildi.
Baba ocağına getirilerek helallik alınmasının ardından. Şehit eşinin üniformasını giyen Kübra Ak, eşinin konulduğu cenaze aracının arkasından tutarak şehit eşini asker selamı ile yolladı. Ayakta durmakta zorlanan şehidin ailesine yakınları destek oldu. Şehit Uzman Çavuş İzzet Ak, şehit Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Hatay Valisi Erdal Ata, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 39. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, şehit yakınları, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kısa bir süre önce Kırklareli'ye tayin olan ancak Şırnak'ta ilişiğini kesmeye sayılı günler kala şehadet mertebesine ulaşan şehit Uzman Çavuş İzzet Ak, düğününde yaşadığı mutluluk görüntülerini sosyal medya hesabından da paylaşmıştı. (NCT-
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