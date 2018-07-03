Şehit eşi için çeşme yaptırdı - KAYSERİ

- Çeşmeden detaylar - Vali Kamçı'nın konuşması - Dua edilmesi - Yaptırılan çeşmeden detaylarŞehit eşi için çeşme yaptırdıKAYSERİ (AA) - Zeytin Dalı Harekatı'nda 23 Ocak'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın eşi Birgül Muratdağı, eşinin adına çeşme yaptırdı.Büyükşehir Belediyesine ait Emirgan Parkı'na, Birgül Muratdağı'nın kendi bütçesinden yaptırdığı ve "Aşk - ı Çeşme" ismini verdiği çeşme için açılış töreni düzenlendi. Törene, Birgül Muratdağı'nın yanı sıra Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve şehidin yakınları katıldı. Vali Kamçı, burada yaptığı konuşmada, "Şehidimizin eşi, kendi bütçesinden belediyenin gösterdiği yere eşi şehit Mehmet Muratdağı adına çeşme yaptırdı. Şehitlerimizi unutmamız mümkün değil. Buradan gelip geçen, suyundan içen herkes, şehidimizin ruhuna Fatiha okuyacak. Zaten biz millet olarak şehitlerimiz konusunda çok hassasız." dedi. Konuşmanın ardından Vali Kamçı ve şehit eşi Birgül Muratdağı, çeşmeden ilk suyu içti.