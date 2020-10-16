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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Şehit Er Volkan Soy gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit Er Volkan Soy gözyaşları arasında toprağa verildi

Törenden detay

Şehit Sarılar Kalp Krizi Cenaze Namazı Köy Mezarlığı 

-Şehidin yakınlarının ağlaması
-Cenaze namazından detay
-şehit foto

( KARS ) KARS

- Görev yaptığı İskenderun'da geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Volkan Soy, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Akyaka Devlet Hastanesi’nden alınan şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Büyük Durduran Köyüne getirildi.
Burada şehidin yakınları bayrağa sarılı tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Baygınlık geçiren şehidin yakınlarını akrabaları sakinleştirmekte zorluk çekti. Şehit Er Volkan Soy, Büyük Durduran köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verilirken, şehidin yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Şehit Volkan Soy, Büyük Durduran Köyü'nde cenaze namazına, Kars Valisi ve Belediye Başkanı Türker Öksüz, Kars Milletvekili Ahmet Arslan, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Albay Erhan Altın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç, Başsavcı Soner Aygün, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, protokol üyeleri, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

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