Şehit Er Uğur Çakmak son yolculuğuna uğurlandı Haberi

-HELALLİK ALINMASI

-ŞEHİDİN KÖY CAMİİNE GÖTÜRÜLÜŞÜ

-CENAZE NAMAZI



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Şırnak'ta nöbet mevziisinde arkadaşının silahının ateş alması sonucu boynundan yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Piyade Er Uğur Çakmak İvrindi’nin Bozören kırsal mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Piyade Er Uğur Çakmak’ın cenazesi baba ocağında helallik alınmasının ardından kırsal mahalledeki Eski Camii’ne cenaze namazı kılındı. Şehit Piyade Er Uğur Çakmak için öğle vakti kılınan cenaze namazına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Köse, Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Edremit Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Ensar Aytekin’in yanı sıra ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze Namazında Şehit Piyade Er Uğur Çakmak’ın babası Hüseyin Çakmak ve kardeşleri Abdullah ve Güven taziyeleri kabul etti. Şehit Piyade Er Uğur Çakmak’ın annesi Ayşe Çakmak’ı ise yakınları sakinleştirdi. Bozören Kırsal Mahallesi Eski Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Şehit Piyade Er Uğur Çakmak’ın naaşı Bozören Kırsal Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

