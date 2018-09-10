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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Şehit er Metehan İnaltekin'in cenaze namazı - ADANA

Şehit er Metehan İnaltekin'in cenaze namazı - ADANA

- Ulaştırma Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin'in cenazesi memleketi Adana 'daki evine getirilmesi - Şehidin ailesinin şehit tabutuna sarılması - Sabancı Merkez Camisi'ndeki cenaze namazıADANA (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Ulaştırma Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin'in cenazesi memleketi Adana 'da defnedildi.Şehit İnaltekin'in Seyhan Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi helallik alınması için Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Şehidin annesi Bahar ve babası Salih İnaltekin oğullarının tabutunun başında gözyaşı döktü.İnaltekin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında Sabancı Merkez Camisi'ne getirildi.
Buradaki cenaze törenine şehidin ailesi ile yakınları, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bazı milletvekilleri ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Kabasakal Mezarlığı'nda defnedildi.Nişanlı olan şehidin 3 çocuklu ailenin en büyüğü olduğu öğrenildi.Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Aslankaraş mevkisinde dün askeri unsurlara ait aracın devrilmesi sonucu Ulaştırma Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin şehit olmuştu.

Şehit Cenaze Cenaze Namazı Helal Gözyaşı 

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