Şehit Er Kadir Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı (1) - TOKAT
- Şehit Er Kadir Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı naaşı - Şehit Kadir Yıldırım'ın cenaze namazının kılınması - Şehit Yıldırım'ın naaşının arabaya alınmasıTOKAT (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Kadir Yıldırım, Tokat 'ın Erbaa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
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