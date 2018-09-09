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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Şehit Er İnaltekin için Hakkari'de tören düzenlendi

Şehit Er İnaltekin için Hakkari'de tören düzenlendi

Şehit naaşının getirilmesi

Şehit General Siyasi Parti Helikopter Askeri Personel 

- Özgeçmişinin okunması
- Duaların yapılması
- Vali ve beraberindekilerden görüntüler
- Şehit naaşının uğurlanması

( HAKKARİ ) - HAKKARİ

- Hakkari Yüksekova'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Er Metehan İnaltekin için tören düzenlendi.
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi Esendere Mevkii Aslankaraş Hudut Karakolunda malzeme sevki ile görevli olduğu aracın nizamiyeden çıkarken kontrolünü kaybetmesi ve Mori Dere yatağına yuvarlanması sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin için tören düzenlendi.
Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, polis ve askeri personel katıldı.
Saygı duruşu ile birlikte şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin’in naaşı tören alanına getirilerek özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından şehidimizin naaşı helikopterle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na gönderilerek buradan da uçakla memleketi Adana’ya uğurlandı. (FT)
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