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05 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şehit er Erhan Gürbüz son yolculuğuna uğurlandı - KAYSERİ

Şehit er Erhan Gürbüz son yolculuğuna uğurlandı - KAYSERİ

- Şehidin naaşının camiye getirilişi - Şehidin yakınları - Cenaze namazının kılınması - Şehit için dua edilmesi - Şehidin naaşının askerlerin omuzlarında şehitliğe götürülüşüKAYSERİ - Hatay'ın Altınözü ilçesinde uygulama noktasında traktörün çarpması sonucu şehit olan 20 yaşındaki er Erhan Gürbüz'ün cenazesi Kayseri 'de toprağa verildi.

Şehit Cenaze 

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