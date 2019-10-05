Şehit er Erhan Gürbüz son yolculuğuna uğurlandı - KAYSERİ
- Şehidin naaşının camiye getirilişi - Şehidin yakınları - Cenaze namazının kılınması - Şehit için dua edilmesi - Şehidin naaşının askerlerin omuzlarında şehitliğe götürülüşüKAYSERİ - Hatay'ın Altınözü ilçesinde uygulama noktasında traktörün çarpması sonucu şehit olan 20 yaşındaki er Erhan Gürbüz'ün cenazesi Kayseri 'de toprağa verildi.
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