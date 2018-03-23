Şehit Er Çalışkan son yolculuğuna uğurlandı - BURDUR
- Şehidin naaşının tören alanına getirilmesi - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun şehit yakınlarına taziyede bulunması - Şehidin cenaze namazının kılınması - Şehit için helallik alınması - Şehidin uğurlanmasıŞehitlerimizi uğurluyoruz - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Er Çalışkan'ın cenazesi, memleketi Burdur 'da toprağa verildi - Törene Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da katıldıBURDUR (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan, Burdur 'da son yolculuğuna uğurlandı.Askeri uçak ile Antalya'ya getirilen şehit Çalışkan'ın naaşı, karayoluyla Bucak ilçesi Atilla Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, törenin yapılacağı Hacı Ömer Ağa Camisi'ne getirildi. İl müftüsü Hıdır Bayrak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, Çalışkan'ın naaşı Hacı Sarılar Şehitliği'nde toprağa verildi. Törene, şehidin ailesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bekar olan şehidin bir yıl önce sözleşmeli er olarak göreve başladığı öğrenildi.