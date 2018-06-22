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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Şehit Er Bayracı son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Şehit Er Bayracı son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Cenaze alanından görüntüler

Sivil Toplum Kuruluşu Hain Saldırı Cenaze Namazı Sivil Toplum Teröristler 

-Şehit ailesinden görüntüler
-Cenaze namazından görüntüler
-Naaşın askeri araca bindirilmesi görüntüleri
-Cenazeye katılan vatandaşlardan görüntüler
-şehidin fotoğrafı

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Hakkari'de teröristlerin hain saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Van'da şehit olan Sözleşmeli Er Resul Bayracı, memleketi Erzincan’ın Tercan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Tercan ilçe merkezindeki Merkez Camii’nde Şehit Sözleşmeli Er Resul Bayracı (23) için cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze töreninde şehidin akrabaları gözyaşlarına hakim olamazken, yakınları aileyi teselli etmeye çalıştı. Bayracı’nın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Cenazeye Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu, Tercan İlçe Kaymakamı Kürşad Karaca, Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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