Güncel Videolar
«geri
1
ileri»
Genişlet
Işıklar
Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şehit Emniyet Müdürü Verdi, son yolculuğuna uğurlanıyor (5) - MERSİN
- Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenazesi - Cenaze namazından detay - İçişleri Bakanı Soylu'nun tabutu taşıması - Cenazenin araca taşınmasıMERSİN (AA) - Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Mersin 'in Yenişehir ilçesindeki Hazreti Muğdat Camisinde cenaze töreni düzenlendi.