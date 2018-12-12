Şehit Emniyet Müdürü Verdi, son yolculuğuna uğurlandı (7) - MERSİN
- Cenazeden detay - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan detay - Mersin Mezitli Mezarlığı'ndaki törenden genel ve detaylar - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görüntüsü - Şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yakınlarının görüntüsü - Vatandaşlardan detaylar - Defin işleminden detaylar MERSİN (AA) - Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Mersin 'deki Muğdat Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Mezitli Mezarlığı'nda defnedildi.