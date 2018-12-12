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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şehit Emniyet Müdürü Verdi, son yolculuğuna uğurlandı (6) - MERSİN

Şehit Emniyet Müdürü Verdi, son yolculuğuna uğurlandı (6) - MERSİN

- Şehit Emniyet Müdürü Verdi, son yolculuğuna uğurlandı - Muğdat Camisindeki cenaze töreni - Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenazesinden detaylar - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın camiye gelişi - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması - Cenaze namazının kılınması - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin babasını teselli etmesi - Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenazesinin cenaze nakil aracına taşınması - Konvoy eşliğinde cenazenin götürülmesiŞehit Emniyet Müdürü son yolculuğuna uğurlandı - Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenazesi, Mersin 'de toprağa verildi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze töreninde şehidin babası, oğlunun bir dönem yakın korumalığını yaptığı TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a sarılarak "Siz babasınız baba. Sizi baba biliyordu, baba" diyerek ağladı - TBMM Başkanı Binali Yıldırım: - "Kendisini yakından tanıma fırsatım oldu. Altuğ, esasında iyi bir meslek adamı olmanın yanı sıra çok iyi bir baba ve insandı. Onu kaybetmenin üzüntüsünü, derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Belki herkes bilmeyebilir, o alçak 15 Temmuz gecesinde çok önemli bir görev ifa etmiştir"MERSİN (AA) - Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Mersin 'de son yolculuğuna uğurlandı.Rize'deki törenin ardından naaşı Mersin 'in Yenişehir ilçesine getirilen Verdi için yoğun kalabalık nedeniyle Muğdat Cami önündeki kara yolunda tören düzenlendi.
Törene, şehidin eşi Leyla, kızı Almira, babası Ertuğrul, annesi Nuran Verdi ve diğer aile yakınlarının yanı sıra emniyet müdürünün bir dönem yakın korumalığını yaptığı TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti genel başkan yardımcıları Lütfi Elvan, Hayati Yazıcı, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, siyaset, spor ve sanat camiasından kişilerle vatandaşlar katıldı.
Şehidin babası Ertuğrul Verdi, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a sarılarak "Siz babasınız baba. Sizi baba biliyordu baba." diyerek ağladı.TBMM Başkanı Yıldırım, şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından yaptığı konuşmada, sözün bittiği yerde olunduğunu söyledi.

Altuğ Verdi'nin uğradığı alçakça saldırı neticesinde Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:"Emniyet Müdürümüze Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ailesine Allah'tan sabır diliyorum. Emniyet camiamızın, İçişleri Bakanlığımızın ve milletimizin başı sağ olsun. Kendisini yakından tanıma fırsatım oldu. Altuğ, esasında iyi bir meslek adamı olmanın yanı sıra çok iyi bir baba ve insandı. Onu kaybetmenin üzüntüsünü, derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Belki herkes bilmeyebilir, o alçak 15 Temmuz gecesinde çok önemli bir görev ifa etmiştir. Çok değerli cemaat, artık sözün bittiği yerdeyiz. Ümit ederiz ki başka bu gibi cinnet olayları bir daha yaşanmasın. Çocuklar babasız kalmasın. Şartlar ne olursa olsun, bütün emniyet mensuplarımız, jandarmalarımız, Silahlı Kuvvetler mensuplarımız ve 81 milyon vatan evladı, yeri geldiğinde bu ülke topraklarını savunmak için gece gündüz tetikte olmaya, sınırda olmaya hazırdır. Bize bu huzuru ve istikrarı sağlayan bütün Mehmetçiklerimize, polislerimize, askerlerimize Allah'tan muvaffakiyet diliyorum. 'Bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun' diyorum. Altuğ Verdi kardeşimize, şehidimize, Allah'tan rahmet diliyor, onu bu son yolculuğunda yalnız bırakmayan teşkilat mensuplarına, Mersin lilere, cemaatimize aile adına şükranlarımızı sunuyorum." Mersin Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından TBMM Başkanı Yıldırım ve İçişleri Bakanı Soylu ile vatandaşlar tarafından Verdi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına kadar taşındı.Şehit Verdi'nin cenazesi, Mezitli Mezarlığı'nda aile kabristanında toprağa verildi.

Emniyet Müdürü Silahlı Saldırı Cenaze Namazı Cenaze Aracı Genel Başkan 

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