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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin öğrencilerle off-road etkinliğinde bir araya geldiği görüntüler - RİZE

Şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin öğrencilerle off-road etkinliğinde bir araya geldiği görüntüler - RİZE

- Şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin sağlık meslek lisesi öğrencileri ile off - road etkinliğinde bir araya gelmesi - ARŞİVŞehit Emniyet Müdürü Verdi için yarın tören düzenlenecekRİZE (AA) - Rize 'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için yarın Rize Valiliği önünde tören düzenlenecek. Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Altuğ Verdi için yarın Rize Valiliği binası önündeki alanda saat 09.00'da tören düzenleneceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:"Şehidimiz törenin ardından Mersin'e uğurlanacak ve burada ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Merhum şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı diliyoruz."

Başsağlığı Silahlı Saldırı Cenaze Namazı Sağlık Meslek Lisesi Yazılı Açıklama 

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