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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şehit Emniyet Müdürü son yolculuğuna uğurlanıyor Haberi

Şehit Emniyet Müdürü son yolculuğuna uğurlanıyor Haberi

törenden görüntü

Şehit Emniyet Müdürü Cenaze Saldırı 

-detay

( MERSİN )- Rize’de makamında uğradığı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, ailesinin yaşadığı Mersin’de son yolculuğuna uğurlanıyor- Şehidin babası Ertuğrul Verdi:- "Biz teşkilata başımızı koyduk ama kahpece değil, ölüm herkese ama kahpece değil" MERSİN

- Rize’de makamında uğradığı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, ailesinin yaşadığı Mersin’de son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenazesi, bu sabah Rize Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan törenin ardından uçakla Adana Havalimanı'na getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kent protokolü, askeri erkan ve şehidin yakınları tarafından havalimanında karşılanan şehidin cenazesi daha sonra karayolu ile törenin düzenleneceği Mersin'deki Muğdat Camii'ne götürüldü. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu katafalka konulduktan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte camiye gelen şehidin emekli emniyet müdürü babası Ertuğrul Verdi, "Biz teşkilata başımızı koyduk ama kahpece değil, ölüm herkese ama kahpece değil" dedi.
İkindi namazına müteakip düzenlenecek cenaze törenine, Bakan Soylu'nun yanı sıra Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın da katılması bekleniyor. Şehidin cenazesi törenin ardından ailenin isteği üzerine Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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