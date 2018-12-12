Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi Rize’den yağmur altında uğurlandı İzle

-Soylu'nun gelişi

-Soylu'nun tabutu taşımasından detaylar

-Konuşmalar

-Şehit emniyet müdürünün fotoğrafı



( RİZE -EK) - Verdi için Rize Valiliği önünde tören düzenlendi - Rize Valisi Kemal Çeper: - “Kalleşliğin, hainliğin nereden geleceğini bilemiyorsunuz; en yakınınız insanlık gösterdiğiniz insan geliyor ve sizi şehit ediyor” RİZE



- Rize'de dün makamında bir polis tarafından uğradığı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için bu sabah Rize Valiliği önünde tören düzenlendi.

Yağmur altında düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Vali Kemal Çeper, mesai arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende Rize Valisi Kemal Çeper bir konuşma yaptı. Çeper, konuşmasında “Herkes ne kadar başarılı bir mesleki geçmişi olduğunu gördü. Herkes ekranlarda izlediğinde yüzündeki gülümsemenin ve samimiyetin ne kadar gerçek olduğunu gördü. Bu memleket çok kıymetli bir bürokratını, çok kıymetli bir emniyet müdürünü kaybetti. Kalleşliğin, hainliğin nereden geleceğini bilemiyorsunuz. En yakınınız, insanlık gösterdiğiniz insan geliyor ve sizi şehit ediyor. Bu acımızı daha çok büyütüyor ama bizi ayakta tutan imanımızdır, şehadetimizdir. Oğlu dün akşam Bakanımıza sarılarak babasının ‘Ben her zaman için şehit olabilirim. Dik durmanızı ve şehit evladı gibi davranmanızı istiyorum” dediğini anlattı. Sosyal medyada bir paylaşım gördüm. ‘Onun tayini cennete çıktı’ diye ifade etmişler. İnşallah rabbim bizi sevdikleri ile birlikte cennette buluşturacaktır. Gökyüzü de gözyaşları ile ağlayarak cennete uğurluyor. Bu ülke için yaptıklarından dolayı, bu devlet için bu bayrak için yaptıklarından dolayı devletin valisi olarak kendisini bir kere daha minnetle ve rahmetle anıyorum” dedi.

“Gökyüzü onu ağlayarak uğurluyor” “Gökyüzü onu ağlayarak uğurluyor” diyen Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da konuşmasında şehitlik vurgusu yaparak “O şehit olmak için hain bir kurşunu ya bir kalleş pusuyu, 15 Temmuz’daki gibi devletin içine sızmış hainlerin kahpe kurşununu ya da vatan savunmasında alacağı bir dost kurşununu bile hesaba katmıştı da bunca iş yoğunluğu arasında sorunlarını dinlediği, korumaya çalıştığı, haklarını hukuklarını gözettiği, evladı gibi gördüğü personellerinden birisinin kahpe kurşunuyla şehit olacağını hiç ama hiç hesaba katmamıştı. O geride çok güzel hatıralar ve hoş sadalar bırakarak aramızdan ayrıldı. Şehitler kervanına katıldı.

Şehit meslektaşım yiğit arkadaşım her gün terennüm ettiğin makama vasıl oldun” ifadelerini kullandı. Törende Altuğ Verdi’nin özgeçmişi okunurken, dua edilerek helallik alındı. Ardından şehit Emniyet Müdürü Verdi’nin cenazesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’nın omuzlarında cenaze aracına taşındı. Törenin ardından Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin cenazesi, uçakla Mersin’e gönderilmek üzere Trabzon Havalimanı’na götürüldü.

