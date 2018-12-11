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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin anne ve babası Rize’de

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin anne ve babası Rize’de

Ailenin eve gelişi

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-detaylar

( RİZE ) - Şehit yakınlarını evde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu karşıladı RİZE

- Rize’de makamında uğradığı silahlı saldırı sonrasında şehit düşen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin annesi, babası ve yakınları kente geldi. Bugün akşam saatlerinde Rize İl Emniyet Müdürlüğünde meydana gelen olayda İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, bir polis memuru tarafından vurularak şehit edilmişti. Şehit Emniyet Müdürü Verdi’nin annesi Nuran Verdi, babası Ertuğrul Verdi ve aile yakınları il merkezinde bulunan Portakallık Mahallesi’ndeki evinde ulaştı. Şehit yakınlarını evde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu karşıladı.
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