Şehit emniyet müdürü Altuğ Verdi ile ilgili soruşturmada 2 FETÖ'cü daha itirafçı oldu Haberi



- Şehit edilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikasti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınlardan 2 FETÖ üyesi daha itirafçı oldu. Hücreye yönelik ilk dalga operasyonlarda gözaltına alınan 20 kişiden de 2 FETÖ üyesinin de etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olduğu duyurulmuştu. Alınan bilgilere göre; eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 13 Şubat’ta düzenlenen operasyonda 5’i başka bir soruşturma nedeniyle cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin yurt dışında firar ettiği saptanırken, tetikçinin ağabeyi ve eşinin de aralarında olduğu 20 zanlı yakalanmıştı. Bu zanlılardan 2 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olmuştu. Soruşturma sürerken İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün söz konusu hücreye yönelik ikinci dalga operasyon düzenlenmiş, ikisi cezaevinde bulunan 8 şüpheliden 6 kişi daha yakalanmıştı. 18’i önceki operasyonlarda, 6’sı dünkü baskınlarda olmak üzere 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, şüphelilerden 2 FETÖ üyesinin daha, “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldukları öğrenildi. İtirafçı olan söz konusu 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, bu soruşturma ile ilgili itirafçı olan FETÖ’cü sayısı 4’e yükselmiş oldu.



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