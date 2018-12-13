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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Verdi'nin kardeşi konuştu: 'Bizim için bir kahramandı' Haberi

Şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Verdi'nin kardeşi konuştu: 'Bizim için bir kahramandı' Haberi

Bayraklardan görüntü

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-Şehidin evinin bulunduğu sokaktan görüntü
-Şehit evinden görüntüler
-Taziye çadırından görüntü
-Şehit babası Ertuğrul Verdi'den görüntü
-Bayraklardan görüntü
-Ertunç Verdi'nin konuşması
-Kuran okunurken görüntü

( MERSİN ) Şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Verdi'nin kardeşi konuştu: "Bizim için bir kahramandı"- Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin babaevine taziye ziyaretleri devam ediyor- Şehidin kardeşi Ertunç Verdi:- "Ağabeyim 15 Temmuz sürecinde Cumhurbaşkanımızın konutunu korumakla yükümlüydü. Gereken neyse elinden gelenin fazlasını yaptı. Yani ülkesi için her türlü çabayı sarf etti gösterdi" MERSİN

- Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin kardeşi Ertunç Verdi, abisinin karıncayı bile incitemeyecek kadar iyi biri olduğunu belirterek, "Ağabeyim 15 Temmuz sürecinde Cumhurbaşkanımızın konutunu korumakla yükümlüydü. Gereken neyse elinden gelenin fazlasını yaptı. Yani ülkesi için her türlü çabayı sarf etti gösterdi. Bizim için bir kahramandı Türk halkı da öyle taktir ediyordur inşallah" dedi.
Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin Mersin'deki babaevine taziye ziyaretleri devam ediyor. Şehidin emekli emniyet müdürü babası Ertuğrul Verdi ve kardeşi Ertunç Verdi, merkez Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'ndeki evinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti. Çok sayıda polisin, zabıtanın ve belediye ekiplerinin de hazır bulunduğu taziye çadırını, Verdi'nin yakınlarının yanı sıra çevredeki vatandaşlar da ziyaret etti. "Karıncayı bile incitemeyecek kadar iyi biri" Ertunç Verdi İHA muhabirine yaptığı açıklamada, abisiyle bir hafta önce görüştüğünü, böyle bir şey olacağını kimsenin tahmin edemeyeceğini belirtti.
Abisinin karıncayı bile incitemeyecek kadar iyi biri olduğunu kaydeden Verdi, "Taktiri ilahi diyecek bir şey yok. 15 Temmuz'da Çengelköy, Kuleli daha sonra Cumhurbaşkanımızın konutunu korumakla yükümlüydü. Gereken neyse elinden gelenin fazlasını yaptı. Yani ülkesi için her türlü çabayı sarf etti gösterdi. Bizim için bir kahramandı Türk halkı da öyle taktir ediyordur inşallah. Bizde televizyondan öğrendik. Tayin meselesi olduğunu söylüyorlar ama bilemiyorum yani bir tayin için böyle bir şey yapılacağını ben tahmin etmiyorum" ifadelerini kullandı. (GRY-
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