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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Şehit edilen 33 asker anıldı - BİNGÖL

Şehit edilen 33 asker anıldı - BİNGÖL

- Tören alanından görüntü - Anıta çelenklerin sunulması - Piyade Binbaşı Oğuz Karpuz'un konuşması - Dua okunması - Vali Kadir Ekinci ve beraberindekilerin şehit askerlerin temsili mezarlarına karanfil bırakmaları Bingöl 'de şehit edilen 33 asker anıldı - PKK'lı teröristlerce 26 yıl önce şehit edilen 33 asker için anma töreni düzenlendiBİNGÖL (AA) - Bingöl 'de PKK'lı teröristlerce 26 yıl önce şehit edilen 33 asker törenle anıldı. Bingöl - Elazığ kara yolunun Bilaloğlu köyü mevkisinde 24 Mayıs 1993'te teröristlerce şehit edilen erleri anmak için 33 Asker Anıtı önünde tören yapıldı.Törende konuşan Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Naim Tan, Bingöl halkının tüm baskılara rağmen her zaman devletin yanında yer aldığını belirtti.
"Bunun intikamını almak için insanlıktan nasibini almamış hainler 33 erimizi burada katlettiler. Bu kurşunlar sadece 33 askerimize değil tüm Bingöl halkının kalbine saplanmıştır." diyen Tan, bu saldırının şehit yakınları kadar Bingöl halkını da derinden üzdüğünü vurguladı.Tan, bir kez daha terör örgütünü lanetlediklerini belirterek, şehitleri minnet ve şükranla andıklarını, ailelerine sabır, gazilere de sağlıklı ve uzun ömür dilediklerini aktardı.Piyade Binbaşı Oğuz Karpuz, 26 yıl önce bayrağı, vatandaşların canını ve malını korumak için sevdiklerinin ellerine kına yakarak kutsal vatanın dört bir yanından askere uğurladığı 33 erin şehit edildiğini ifade ederek, "Düzenlenen bu törenle amacımız acılı annelere bu hain saldırıyı hatırlatmak değil, vatanımız, bayrağımız ve milletimiz uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi asla unutmadığımızı ve ebediyete kadar da unutmayacağımızı, bununla birlikte karşı karşıya olduğumuz hainliğin hala farkında olmayanlara, terörün dini, dili ve milliyetinin olmadığını görmek istemeyen gözlere bu hainliği göstermektir." şeklinde konuştu.
Törene, Vali Kadir Ekinci, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, 49. Komando Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Çoban ve kurum temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Yakınları Hain Saldırı Şehit Aileleri Terör Örgütü Teröristler 

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