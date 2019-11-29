Şehit düşen oğlunun tabutuna sarılıp, “Gitme” diye ağladı

-Ailenin feryadı

-Cenaze namazı kılınması

-şehit foto



( BARTIN ) BARTIN



- Hakkari’de görev yaptığı üst bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Furkan Yılmaz’ın cenazesi köyünde toprağa verildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli Bartınlı Jandarma Uzm. Çvş. Furkan Yılmaz şehit düştü. Şehidin naaşı uçakla dün akşam saatlerinde Zonguldak Havalimanı’na oradan da Bartın Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Şehidin naaşı Bartın Devlet Hastanesi morgundan sabah saatlerinde alınarak Büyükkızılkum köyündeki baba ocağına getirildi.

Cenazeye İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Bartın Valisi Sinan Güner, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Ahmet Kavukcu, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Mustafa Çalışkan, Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bartın Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş ve şehidin yakınları katıldı.

Şehidin annesi Ayşe Yılmaz, oğlunun tabutuna sarılarak ‘Gitme oğlum’ diye ağıtlar yaktı. Şehidin babası ise taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta durabildi. Şehidin kardeşi Berat ise ağabeyinin tabutunun ardından gözyaşı döktü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere TBMM Başkanlığı, bakanlıklar, kuvvet komutanlıklarına ait çelenkler cenaze alanına getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından dualar edildi. Şehidin naaşı defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı. (GÇ-OA



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