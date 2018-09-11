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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Şehit Çiçek son yolculuğuna uğurlandı - KAHRAMANMARAŞ

Şehit Çiçek son yolculuğuna uğurlandı - KAHRAMANMARAŞ

- Şehit Özel Harekat polisi Bayram Çiçek'in naaşının getirilmesi - Yakınlarının tabutun başında gözyaşı dökmesi - Şehit ve babaannesinin cnaze namazlarının kılınması - Şehidin ve babaannesinin naaşlarının mezarlığa götürülmesiKAHRAMANMARAŞ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastaneye şehit olan Özel Harekat polisi Bayram Çiçek ile şehidin 108 yaşında hayatını kaybeden babaannesi Zeliha Çiçek'in cenazesi Kahramanmaraş 'ın Afşin ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Hastane Cenaze Gözyaşı Teröristler 

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