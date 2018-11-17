Şehit Cemil Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandı Haberi

-Cenazeden detaylar

-Baba ve kardeş detayı

-Aileden detaylar

-Namazın kılınması

-Naaşın kaldırılması

-Camı dışı tepe detayı

-Şehidin fotoğrafı



( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraşlı şehit dualar eşliğinde toprağa verildi KAHRAMANMARAŞ



- Şırnak’ın Uludere ilçesinde havan mermisinin eğitim atışı sırasında patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Yaşar-Döne Kaçmaz çiftinin 3 çocuklarının ortancası olduğu öğrenilen şehit için memleketi Kahramanmaraş’ta öğle namazına müteakip Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazı öncesi şehidin babası ve kardeşi ayakta durmakta güçlük çekerken yakınları gözyaşlarını tutamadı. Yaklaşık 1.5 yıl önce sözleşmeli er olarak göreve başladığı öğrenilen şehit Cemil Kaçmaz'ın naaşı, Ulu Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehidin cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazeyi bıraktılar canlı yayın yaptılar Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz’ın cenaze törenine katılan bazı vatandaşların cep telefonlarıyla canlı yayın telaşına düşmesi ise şaşkınlıkla karşılandı.

