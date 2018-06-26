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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Şehit Canördek son yolculuğuna uğurlandı - ADIYAMAN Haberi

Şehit Canördek son yolculuğuna uğurlandı - ADIYAMAN Haberi

- Cenaze namazı için gelenlerden görüntüler - Dev Türk bayrağı - Şehidin ailesinden görüntüler - Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in naaşının camiye getirilmesi - Cenaze namazının kılınması - Şehidin naaşının götürülmesiŞehit Canördek son yolculuğuna uğurlandı - Bitlis'in Çeltikli köyü kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Canördek'in cenazesi, memleketi Adıyaman 'da toprağa verildiADIYAMAN (AA) - Bitlis'in Çeltikli köyü kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek, memleketi Adıyaman 'da son yolculuğuna uğurlandı.Muş Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Şehit Canördek'in (26) Türk bayrağına sarılan cenazesi, uçakla Adıyaman Havaalanı'na, buradan da karayoluyla Kayaönü Mahallesindeki baba evine getirildi.
Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından Mezarlık Camisine götürüldü.Burada düzenlenen törene, şehidin ailesi, yakınları, Vali Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Emniyet Müdürü Metin Alper ile askeri ve mülki erkan katıldı.
İl Müftü Yardımcısı Musa Çiftçi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından dua edildi.Şehidin annesi Hanım Canördek ve babası Mehmet Canördek'i, TBMM Başkanvekili Aydın ve Vali Kalkancı teselli etti.Şehidin naaşı, daha sonra meslektaşlarının omzunda götürüldüğü Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan bir grup genç, cami içerisinde Türk bayrağı açarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

Şehit Çatışma Cenaze Namazı Teröristler Grup Genç 

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