Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Şehit Caner Selimoğlu, son yolculuğuna uğurlandı - KARS

Şehit Caner Selimoğlu, son yolculuğuna uğurlandı - KARS

- Fırat Kalkanı Harekatı - Şehidin Türk bayraklarıyla donatılan evi - Şehidin naaşının evine getirilmesi - Şehit evinde bekleyen kalabalık - Şehidin yakınları - Şehit için dua edilmesi - Şehidin cenaze namazının kılınması - Şehidin naaşının omuzlarda taşınmasıŞehitlerimizi uğurluyoruzFırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Coşkun, son yolculuğuna uğurlanırken, Piyade Sözleşmeli Er Selimoğlu'nun naaşı, memleketi Kars 'a getirildi.
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı.Coşkun için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
Şehidin babası Alim, annesi Yeter, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli ikiz kardeşi Emre ve diğer erkek kardeşi Tevfik, akrabaları ve şehidin nişanlısı Songül Aydemir taziyeleri kabul etti.Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin, Meclis İdare Amiri Erkan Haberal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile askeri yetkililer, emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş'in öğle namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, top arabasına konularak askeri törenle defnedilmek üzere Cebeci Şehitliği'ne götürüldü.Şehidin nişanlısı cenaze törenine gelinliğiyle geldiŞehidin naaşı kortej eşliğinde taşınırken annesi "Peygamberimize komşu ol kuzum." diye seslendi, nişanlısı ise cenaze törenine gelinliğiyle geldi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise kortej boyunca şehidin babası Alim Coşkun'un elini tutarak yürüdü.Şehidin uğurlanması esnasında ailesi ve yakınları asker selamı verdi.Şehit Selimoğlu'nun naaşı Kars 'a getirildiBarış Pınarı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun naaşı, memleketi Kars 'a getirildi.
Şanlıurfa'daki tören sonrası Kars Harakani Havalimanı'na getirilen şehit Selimoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri uçaktan tören mangasınca alınıp bir süre omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.Şehit Selimoğlu'nun naaşı memleketine getirildiŞanlıurfa'daki tören sonrası Kars Harakani Havalimanı'na getirilen şehit Selimoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri uçaktan tören mangasınca alınıp bir süre omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.Havalimanında düzenlenen karşılama töreninde, şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş dua etti. Ardından şehit Selimoğlu'nun tabutu, tören mangasınca cenaze aracına konuldu. Cenaze, Susuz ilçesine bağlı Yaylacık köyüne götürüldü.

Askeri Uçak Cenaze Namazı İkiz Kardeş Askeri Tören Cenaze Aracı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Barış Pınarı Harekatından KarelerBarış Pınarı Harekatından Kareler
Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı YapıldıBarış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
İşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Eviİşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Evi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı