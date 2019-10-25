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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Şehit Büyükelçi İsmail Erez Paris’te anıldı Video

Şehit Büyükelçi İsmail Erez Paris’te anıldı Video

programdan görüntüler

( PARİS ) PARİS

Terör Eylemi Terörle Mücadele Saygı Duruşu Terörizm Terör Örgütü 


- Terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen Türkiye’nin Paris Büyükelçi İsmail Erez ve makam şoförü Talip Yener Paris Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle anıldı. Terör örgütü ASALA tarafından 24 Ekim 1975 yılında şehit edilen Büyükelçi İsmail Erez ile makam şoförü Talip Yener’i anmak üzere Paris Büyükelçiliğinde bir tören düzenlendi.
Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, “Sayın Büyükelçilerim, kıymetli mesai arkadaşlarım, bugün terör örgütü ASALA tarafından çok yakınımızdaki bir Hakeim köprüsünde pusuya düşürülerek şehit edilen Türk diplomatları Büyükelçi İsmail Erez ve makam şoföre Talip Yener’i anmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Bizim için Paris, sadece dünyanın önemli kültürel ve tarihi şehirlerinden biri değil, yıllar önce kalbimize gömdüğümüz beş diplomatımız ile iki vatandaşımızın izlerini taşıyan bir şehirdir” dedi.
Erez ve Yener’in Avrupa’da yükselen ırkçı söylemler sonucu terörizm sebebi ile şehit edildiğini belirten Büyükelçi Musa, “Tek suçları, görev bilinci ve hizmet aşkıyla kendilerini ülkelerine ve barışa adamak olan bu diplomatlarımız ve vatandaşlarımız, Türk devleti ile halkını hedef alan nefret ve kin söylemleriyle büyütülen nesillerin gerçekleştirdiği terör eylemleri sonucunda hayatlarını kaybetmişlerdir. Aziz şehitlerimizi yâd ederek, manevi huzurlarında saygı ve minnetle eğiliyoruz” şeklinde konuştu.
“Şehit düşen tüm askerlerimize ve polislerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” Musa, konuşmasına şöyle devam etti: “Ülkemizin, kaynağı, söylemi, amacı, adı ne olursa olsun, her türlü terör eyleminin ve terör örgütünün karşısında olduğunu hatırlatıyor; bu vesileyle, son olarak Suriye’nin kuzeydoğusunda düzenlenen Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere, terörle mücadelemizde şehit düşen tüm askerlerimize ve polislerimize de Allah’tan rahmet diliyoruz.”
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