Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Şehit binbaşının emekli başçavuş babası Rüştü Akkuş:

Şehit binbaşının emekli başçavuş babası Rüştü Akkuş:

Şehidin evinin dış görüntüsü

Şehit Binbaşı Roketli Saldırı Baba Ocağı Cenaze Namazı Makam Aracı 

-Bayrak asılması
-Şehidin babasının görüntüsü
-Baba ile röportaj
-Şehidin evinin önünde masa üzerinde resimleri
-Muhtar Şuayip Altundal ile röportaj
-Köy sakini Cemil Benice ile röportaj
-Şehit'in fotoğrafı

( SAMSUN )- "Bütün çocuklarım vatana feda olsun"- "Keşke ben ölseydim oğlumun yerine" SAMSUN

- Bitlis'te teröristler tarafından şehit edilen Samsunlu binbaşının baba ocağına ateş düştü. Emekli Başçavuş olan 75 yaşındaki baba Rüştü Akkuş, "Keşke ben şehit olsaydım. Bütün çocuklarım vatana feda olsun" dedi.
Edinilen bilgiye göre, Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Binbaşı Zafer Akkuş (48), makam aracına teröristler tarafından yapılan roketli saldırı sonucu şehit oldu. 1 çocuk babası şehit binbaşının Samsun'un Asarcık ilçesinin Armutlu Mahallesi'ndeki baba ocağına ateş düştü. Şehidin baba evi ve etrafı Türk bayrakları ile donaltıldı. Emekli başçavuş olan şehidin babası Rüştü Akkuş (75) , evinin önünde taziyeleri kabul etti. Şehit fotoğrafları ve askeri şapkası evinin önünde masaya konuldu. Şehidin ağabeyi Derya Akkuş'un da emekli astsubay olduğu, oğlunun ise pilot üsteğmen olarak görev yaptığı ve şehidin diğer kardeşinin ise polis memuru olduğu öğrenildi. Emekli Başçavuş babası Rüştü Akkuş, "Vatan sağolsun. Keşke ben ölseydim oğlumun yerine. Allah diğer evlatlarımı korusun. Bütün çocuklarım vatana feda olsun. Yüz yüze en son bir yıl önce görüştüm. Her akşam görüntülü olarak telefonla konuşuyorduk. En son dün gece telefonla görüntülü olarak görüştüm. Vatan için ölünmedikçe bu vatan var olmaz" dedi.
Şehit Zafer Akkuş, 48 yaşında, evli ve 1 çocuk babasıydı. Şehidin cenazesi Cumartesi (yarın) yarın Asarcık ilçesi Armutlu Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Armutlu Mahallesi Mezarlığına defnedilecek.
İlgili Foto Galeriler
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Düzce'de Sel FelaketiDüzce'de Sel Felaketi
Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!
Aydos Ormanında Vahşi Kadın CinayetiAydos Ormanında Vahşi Kadın Cinayeti
Şoke Eden Olay! Hamile Kadın Ve Eşi Darp EdildiŞoke Eden Olay! Hamile Kadın Ve Eşi Darp Edildi
Lüks Araçla Birlikte 60 Bin Lira Da Kül OlduLüks Araçla Birlikte 60 Bin Lira Da Kül Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı