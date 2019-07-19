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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş için tören düzenlendi

Şehit Binbaşı Zafer Akkuş için tören düzenlendi

Ambulansın tören alanına gelmesi

Şehit General Cenaze Saldırı Irak 

-Şehidin ambulanstan indirilmesi
-Şehidin katafalta bırakılması
-Özgeçmişi okunması
-Dualar edilmesi
-Genel ve detay görüntüler
-Şehidin uğurlanması
-Şehit'in fotoğrafı

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis'te bugün el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucu şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş için İl Jandarma Komutanlığı önünde uğurlama töreni düzenlendi.
Törene Bitlis Vali Vekili Tekin Erdemir, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Jandarma Alay Komutanı Albay Erhan Demir, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldılar. Ambulansla Jandarma Alay Komutanlığı önüne getirilen Binbaşı Zafer Akkuş’un cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında katafalka konuldu. Daha sonra özgeçmişi okunan şehit Akkuş için Bitlis Müftüsü M. Faysal Geylani tarafından dua edildi. Şehidin cenazesi daha sonra memleketi Samsun’a uğurlanmak üzere ambulansa bırakılarak karayoluyla Muş Havaalanı'na gönderildi.
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