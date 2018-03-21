Şehit Binbaşı Ümit Çelik Parkı Beylikdüzü'nde açıldı

-Açılış konuşmaları

-Belediye Başkanı röp

-Şehidin babası röp

-Şehidin eşi röp

-Çorbanın dağıtılması

-Genel ve detay



( İSTANBUL )- Şehidin ailesi park açılışında duygusal anlar yaşadı İSTANBUL



- Diyarbakır Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda şehit düşen Binbaşı Ümit Çelik'in ismi, düzenlenen törenle Beylikdüzü'ndeki bir parka verildi.

Diyarbakır Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda şehit düşen Binbaşı Ümit Çelik'in ismini, Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan parka veren Beylikdüzü Belediyesi, şehidin hatırasını Beylikdüzü'nde yaşatacak. Açılış için düzenlenen törene Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehidin aile fertleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmalarından sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tüm şehitlerin ruhuna dualar okundu. Ardından Başkan İmamoğlu ve şehidin ailesi açılışa gelen vatandaşlara buğday çorbası dağıttı.

''Şehitlerimizi unutmamak vazifemiz ve vazifemizi yerine getiriyoruz'' Şehitlerimizi unutmamak vazifemiz ve vazifemizi yerine getiriyoruz diyen Başkan Ekrem İmamoğlu, ''Şehitlerimizin varlığı aslında bu vatanının ne kadar kıymetli olduğuna işaret. Onların canı pahasına mücadelesi, bizim de vatan sevgisini perçinleyecek. Geçmişten bugüne bu vatan adına canını veren şehitlerimize, başta Mustafa Kemal olmak üzere Türk askerimize ve bütün isimsiz kahramanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehidimiz; Beylikdüzü'nün şehidi, gururumuz ve onurumuz. Onun ailesiyle hep birlikte aileyiz. Dolaysıyla ailemizin bireyini şehit verdik. Ruhuna rahmet diliyoruz. Dualarımızı okuduk. Beylikdüzü'nün en merkezi noktasındaki bu parka ismini vererek hem ismini yaşatmak hem bu ilçede yaşayan herkesin ne kadar kıymetli bir şehirde olduklarını hem de ne kadar değerli hemşehrileri oldukları adına ismini verdik. Ömür boyu da yaşayacak. Bu vatan ve bu millet ilelebet yaşayacak. Onların isimleri de ilelebet yaşayacak. Tekrar ruhu şad olsun'' şeklide konuştu.

Şehidin babası Sadettin Çelik ise şöyle konuştu: ''Gururların en büyüğü yaşıyorum. Bu konuda başkana ve meclis üyelerine çok teşekkür ederim. Bunların hakkı ödenmez. 1 Ağustos 2017'den bu zaman kadar başkanımız bizi terk etmedi ve unutmadı. Allah razı olsun. İsmini sayamadığım diğer arkadaşlar da bizimle çok ilgilendi. Böyle bir ilçede yaşamaktan ve oğlumun isminin de bu ilçedeki bir parka verilmesinden çok memnunum'' Gururlu olduğunu ifade eden şehidin eşi Nesrin Çelik ise, ''Bizim için zor, en sevdiğimiz vatan için şehit verdik. 3 evladımız var, 3'ünü de babalarına yakışır vatanperver evlatlar olarak yetiştireceğim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum'' dedi.

Parkın toplamda 4765 metrekarelik bir alan üstünde kurulduğu ve peyzaj düzenlemesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapıldığı belirtildi. Çocuk oyun grubu ve fitness aletlerinin bulunduğu parkın, çocukların ve ebeveynlerin rahatça gezebileceği, spor yapabileceği ve dinlenebileceği şekilde tasarlandığı bildirildi.



