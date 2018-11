-Detay



( İZMİR -ÖZEL-GÜNCELLENDİ) Şehit binbaşı Kulaksız'ın eşi: "Çok mutlu oldum"“Teröristin ölümü bizim bayramımız” İZMİR



- PKK’lı teröristler tarafından 2015'te otomobillerinde uğradıkları silahlı saldırıda şehit olan Muş Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit eden Çektar Soro kod adlı Muhammed Kaya etkisiz hale getirildi.

Şehidin eşi Sibel Kulaksız, “Bugünü bekliyordum. Teröristin ölümü bizim bayramımız oldu” dedi.

PKK'lı teröristler tarafından otomobillerinde uğradıkları silahlı saldırıda şehit olan Muş Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın aynı saldırıda yaralanan iki çocuk annesi eşi Sibel Kulaksız, eşini şehit eden Çektar Soro kod adlı Muhammed Kaya’nın etkisiz hale getirilmesi üzerine konuştu.

Şehit eşi Sibel Kulaksız, “Şehidimiz cennette ama onun kanının yerde kalmayacağını da biliyordum. Teröristin ölüm haberiyle içime su serpildi. Şükürler olsun bugünü gösterene. Teröristin ölümü bizim bayramımız oldu” diye konuştu.

“Yüzünü hatırlıyorum” Aynı saldırıda kendisinin de yaralandığını söyleyen şehit eşi, “Teröristin yüzünü gördüm. Ben orada kendime söz verdim. Devletim de bana söz verdi. O kaçtı, biz kovaladık. Çok şükür al bayrağımız yukarıda, biz de dimdik ayaktayız. Eşim şehit olduktan sonra cüzdanında bir not bulmuştum. Katilini daha önce terörist olarak arıyordu, onu bulmak için uğraşıyordu. Eşime pusu kurmuşlardı. Bizi vurduklarında o teröristi gördüm. Her şeyini hatırlıyorum ve gözümün önünden 3 yıl gitmedi. Ben bu anı bekliyordum. Ben çocuklarımla birlikte dimdik durdum. Devletim de verdiği sözü tuttu” ifadelerini kullandı. “Şehitler ölmez” Eşine herkesin ‘pamuk’ ve ‘baba’ dediklerini kaydeden Sibel Kulaksız, şunları söyledi: “ Onu çok özledim. Her yerde onun anıları var. son taktığı şapkasını, eşyalarını, hepsi evde duruyor. O bizim hep yanımızda evde hiçbir şeyi değiştirmedik. Kokusu anıları eşyaları duruyor. O bizim kalbimizde yaşıyor. Zaten şehitler ölmez vatan bölünmez. Bunu herkes bilsin. Ben devletime güvendim sabrettim ve mükafatı gördüm.” Kulaksız, evine gelenleri Türk bayrağı ile karşılarken, bina girişine de Türk bayrağı astı.