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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
- Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız son görüntüleri yürek burktu

- Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız son görüntüleri yürek burktu

-10 Kasım 2014'te Atatürk’ü Anma Programı'nda Şehit Arslan Kulaksız'dan görüntüler

Şehit Görev Süresi Teröristler Irak 

--Fotoğraf
--Arşiv Görüntüler
-Cenaze töreninden görüntüler

( MUŞ ) Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın son görüntüleri yürek burktu MUŞ

- Muş’un Malazgirt ilçesinde 27 Temmuz 2015’te PKK’lı teröristler tarafından pusuya düşürülerek eşinin yayında şehit edilen Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ın 10 Kasım 2014’te çekilen görüntüleri yürek burktu. 10 Kasım 2014 ayında çekilen ve yürek yakan bu görüntülerden tam 3,5 yıl sonra 28 Kasım 2018’de katili ’Çektar Soro’ kod adlı Muhammed Kaya’nın Muş’un Malazgirt ilçesi Tatargazi köyünde ölü olarak ele geçirilmesi ile yerini sevince bıraktı. İlçeye atandığı günden ve sürekli köyleri ziyaret eden Şehit Komutan Binbaşı Arslan Kulaksız, halkın sorun ve sıkıntılarıyla yakından ilgileniyordu. Hemen hemen her cuma günleri köyleri ziyaret eder ve onlarla birlikte Cuma namazı kılardı. Halkın komutanı olarak bilinen Binbaşı Kulaksız, genç çiftlerin mutlu günlerine de katılmayı da ihmal etmiyordu. Her zaman yardıma muhtaç ailelere gıda ve giyim yardımında bulunan Kulaksız, görev süresinin dolmasına rağmen tayin istememiş ve görevine devam etmişti. Malazgirt ve Malazgirt halkını çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Kulaksız, barış ve huzurun devamı için bir sene daha ilçede kalmaya karar verdiğini her fırsatta dile getiriyordu. Malazgirt ilçesinde ‘Halkın Komutanı’ diye bilinen Şehit Komutan Binbaşı Arslan Kulaksız’ın katilinin öldürülmesi sevenleri arasında sevinçle karşılandı.
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