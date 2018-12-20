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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şehit bebeğinin mezarı başında buruk doğum günü Haberi

Şehit bebeğinin mezarı başında buruk doğum günü Haberi

-Mezar başında dua edilmesi çiçek bırakılması

Şehit Cennet Doğum Günü Teröristler Kışla 

--Serkan Karakaya röp
--Diğer detaylar
-cenazelerden arşiv görüntüler eklenmiştir

( SİVAS ) -- Astsubay üstçavuş Serkan Karakaya, şehit oğlu Bedirhan bebeğin doğumundan sonra ki ikinci doğum gününü, şehitlikte şehit oğlu ve eşinin mezarları başında geçirdi SİVAS

- Astsubay üstçavuş Serkan Karakaya, şehit oğlu Bedirhan bebeğin ikinci doğum gününü, oğlu ve eşinin mezarları başında geçirdi. Yüksekova ilçesinde, astsubay üstçavuş eşi Serkan Karakaya'yı ziyarete gittiği üs bölgesinden evine otomobille dönerken, PKK'lı teröristlerin yola önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit olmuş, şehit anne ve bebeği Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yan yana toprağa verilmişti. Oğlu Bedirhan'ın doğumunun ardından Astsubay Üstçavuş Serkan Karakaya, ikinci doğum gününü Şarkışla’da ki şehitlikte şehit bebek Bedirhan ve şehit eşi Nurcan Karakaya'nın mezarları başında geçirdi. Eşi ve çocuğu yanında olmadan 25. yaşına giren Karayaka, eşinin ve bebeğinin mezarlarına çiçek bıraktı .Daha sonra şehit eşinin ve bebeğinin mezarları başında Kuran-ı Kerim okudu ve dua etti. ‘Eşimsiz ve Bedirhan’sız bir doğum günü yapıyorum’ Astsubay üstçavuş Serkan Karakaya, eşi ve oğlu olmadan doğum günü yaptığını belirterek, “Geçen yıl oğlum ile birlikte kesmiştik pastamı, eşim yapmıştı. O zaman aile olarak İlk doğum günümüzdü ama şimdi eşimsiz ve Bedirhan ’sız bir doğum günü yapıyorum. 23 yıl öncesinde, Nurcan’ı tanımadan önce doğum günlerim oluyordu ama 24 ve 25’inci yıllarımda Nurcan vardı. Nurcan’la çok güzel iki doğum günü geçirdik.” dedi ‘Bu üçüncü doğum günümüz ama Nurcan’ın da Bedirhan'ım da yok’ Karakaya, aile olarak bunu üçüncü doğum günleri olduğunu ve eşi Nurcan ve oğlu Bedirhan’ın olmadığını söyleyerek, “Bu üçüncü doğum günümüz ama Nurcan’ım da yok Bedirhan’ım da yok. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Cennetinde bizi buluşturacak. Çok güzel doğum günlerini orada kutlayacağız. Geçtiğimiz dönemlerde 11 Ağustos’da olaydan 11 gün sonra eşimin doğum günü vardı. Yine gelmiştim. 19 Ekimde oğlumun doğum günü vardı. Onun için gelmiştim. Şimdi benim doğum günüm yalnız kalmak istemedim. Yine onların yanına geldim. Birlikte kutladık. Bir nebzede olsa içimdeki hasret birazcık gitti. Buraya geldiğim için. Bayadır da gelemiyordum. Çok özlemiştim zaten. Bugün geldim özlem giderdik. “ şeklinde konuştu.
(OE-GF-
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