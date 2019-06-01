Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şehit bayram sevinci yaşayamadı

Şehit bayram sevinci yaşayamadı

Taziyelerden detay

Güvenlik Güçleri Cenaze Namazı Uçak Bileti Bayramlaşma Şehit Ailesi 

-Şehidin fotoğrafı

( AFYON KARAHİSAR)- Afyonlu şehit Yasin Çubuk, bayramı ailesiyle geçirmek için uçak bileti bile almış- Kardeşlerine bayramlık alacaktı AFYON KARAHİSAR

- İran sınır bölgesinde bölücü örgüt mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan 23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk’un bayramı ailesiyle birlikte geçirmek için uçak biletini aldığı ve bugün de köyüne gelerek kardeşlerine bayramlık alacağı öğrenildi. Iğdır’ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden biri olan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk, ailesi ile birlikte geçirmek istediği Ramazan Bayramı sevincini yaşayamadı. Şehit askerin, bayramı memleketinde geçirmek için uçak biletini bile satın aldığını öğrenildi. Köyünde ailesi, akrabaları ile bayramlaşmayı planlarken naaşı köyüne gelen Çubuk'un, 3 kardeşine de bayramlık alacağı öğrenildi. Öte yandan acı haberin duyulmasının ardından Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt da köye gelerek şehit ailesine taziyelerde bulundu. Şahit babası Lokman Çubuk, taziyeler sırasında gözyaşlarına boğuldu. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk, yarın öğle namazına müteakip Şuhut ilçesi Balçıkhisar köyünde düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
İlgili Foto Galeriler
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı