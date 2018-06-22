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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Şehit Bayraci son yolculuğuna uğurlandı - ERZİNCAN

Şehit Bayraci son yolculuğuna uğurlandı - ERZİNCAN

- Şehit Bayraci'nin naaşının getirilmesi - Katafalka konulması - Cenazeye gelen protokol ve vatandaşlar - Şehidin Annesi Fatma Bayraci - Cenaze namazının kılınması - Tekbirler eşliğinde cenazenin omuzlarda götürülmesi - Cenaze nakil aracına konulmasıERZİNCAN (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit düşen sözleşmeli er Resul Bayraci'nin cenazesi memleketi Erzincan 'ın Tercan ilçesinde defnedildi.Şehit Bayraci'nin (23) Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri cenaze nakil aracıyla götürüldüğü Tercan ilçesindeki baba ocağında helallik alınması sonrası ilçedeki Merkez Camisi'ne getirilip katafalka konuldu.Cenaze törenine şehidin annesi Fatma, babası Ahmet Bayrici, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, AK Parti Erzincan milletvekili adayları Süleyman Karaman, Burhan Çakır, MHP Erzincan Milletvekili Adayı Bekir Aksun, CHP Erzincan Milletvekili Adayı Ayhan Doğan, çeşitli kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit Resul Bayraci'nin cenazesi, Erzincan Müftü Vekili Mahmut Bektaş'ın kıldırdığı namazın ardından askerlerce omuzlara alınıp askeri cenaze nakil aracına konuldu.Askeri bandonun eşlik ettiği konvoydakilerin duaları ve tekbirleri eşliğinde söz konusu araç ile taşınan Bayraci'nin naaşı, götürüldüğü Tercan İlçe Mezarlığı'na defnedildi.Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 14 Haziran'da terör örgütü PKK mensuplarınca 2. Hudut Tugay Komutanlığına düzenlenen roketli saldırıda yaralanan sözleşmeli er Resul Bayraci, (23), kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahaleye rağmen dün şehit düşmüştü.

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