Şehit Baştan'ın abisi: 'Beş kardeşiz, beşimiz de vatan için canımızı seve seve veririz' - TRABZON
Şehit Baştan'ın abisi: "Beş kardeşiz, beşimiz de vatan için canımızı seve seve veririz" - TRABZON - Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın yakınlarının detay görüntüsü - Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın naaşının Trabzon 'a getirilmesi - Cenazenin askerler tarafından uçaktan alınması - Şehit Bahattin Baştan'ın abisi Sebahattin Baştan'ın konuşması"Beş kardeşiz, beşimiz de vatan için canımızı seve seve veririz" - Siirt'in Eruh ilçesinde yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın naaşı memleketinde törenle karşılandı - Şehidin annesi Emine Baştan: - "Oğlum seninle gurur duyuyorum ama ne yapayım içim çok yanıyor" - Şehidin ağabeyi Sebahattin Baştan: - "Beş kardeşiz, beşimiz de vatan için canımızı seve seve veririz zaten altıncımız şehit oldu"TRABZON (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın (26) naaşı memleketi Trabzon 'a getirildi. Siirt'ten Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Trabzon Havalimanı'na getirilen şehidin naaşını, annesi Emine ve ağabeyi Sebahattin Baştan ile diğer aile üyeleri ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve diğer yetkililer karşıladı.Şehidin naaşı daha sonra askerler tarafından uçaktan indirilerek, Büyükşehir Belediyesinin cenaze aracına taşındı.Şehidin naaşını taşıyan cenaze aracının geçişi sırasında anne Emine Baştan, "Vatanımız sağ olsun ama çok yandım. Annen kurban olsun oğlum, çok heves ettin oğlum. Oğlum seninle gurur duyuyorum ama ne yapayım içim çok yanıyor." ifadelerini kullandı.Kardeşini asker selamı ile karşılayan ağabey Sebahattin Baştan ise "Hepimiz vatan için ölürüz başka söyleyecek bir şey yok. Vatan sağ olsun, vatanımız var olsun. Hepimiz askeriz, hepimiz bu vatan için canımızı seve seve veririz. Beş kardeşiz, beşimiz de vatan için canımızı seve seve veririz, zaten altıncımız şehit oldu." dedi. Cenaze aracının da yer aldığı konvoy, daha sonra şehidin ailesinin ikamet ettiği Düzköy ilçesine hareket etti.Siirt Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığının emrinde 25 Temmuz 2016'dan beri görev yapan ve bekar olan şehidin cenazesinin, yarın öğle vakti ilçede düzenlenecek törenin ardından defnedilmesi öngörülüyor.