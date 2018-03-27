Şehit Başçavuş Gedik'e vefa - GÜMÜŞHANE

- Tören başlangıcından detaylar - Şehit ailesinin gelişi - Şehit ailesinden detaylat - Öğrencilerden detaylar - Şehidin Eşi Cemile Gedik'in konuşması - Şehit eşinin parmağındaki yüzük detayı - Gümüşhane Valisi Memiş'in konuşması - Şehit ailesinin fidan dikimi ve duadan detaylarŞehit Başçavuş Gedik'e vefa - Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Gedik adına, çocuklarının bir dönem eğitim gördüğü okulun öğrencilerince fidan dikildi - Gümüşhane Valisi Memiş: - "Ferhat eskiden sadece sizin ailenizdi. Artık 81 milyonun evladı, babası, kardeşi" - Şehidin eşi Gedik: - "Öğrencilerden böyle bir vefa görmek bizi mutlu etti"GÜMÜŞHANE (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik anısına hatıra ormanı oluşturuldu.Şehit Gedik'in Gümüşhane 'de görev yaptığı sırada çocukları Perizat Kayra ve Alp Koray'ın eğitim gördüğü Dumlupınar İlkokulu ve Ortaokulu'nun öğrencileri, Orman Haftası dolayısıyla eski sıra arkadaşlarının şehit babaları için fidan dikmek istedi. Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü ile proje hazırlayan öğrenciler, düzenlenen törenle kent ormanında oluşturulan hatıra ormanına şehit Gedik için 550 fidan dikti.Fidan dikim töreninde konuşan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, şehit Gedik'in konusuna vakıf, yetenekli bir asker olduğunu söyledi.
Gedik'in coğrafyayı çok iyi bilen, eşi bulunmaz bir asker olduğuna dikkati çeken Memiş, "Gönüllü olarak sırf hainlerin bertaraf edilmesi için bizim coğrafyamıza geldi. Maalesef hem kendisi hem de gencecik Eren çocuğumuz şehit oldu." dedi. Memiş, törene katılan şehidin eşi Cemile Gedik ve çocuklarına hitaben, "Biz her zaman sizin yanınızda olacağız. Ferhat eskiden sadece sizin ailenizdi. Artık 81 milyonun evladı, babası, kardeşi. Sizler de onun yüce Türk milleti ve devletine emanetisiniz." ifadesini kullandı. - "Öğrencilerden böyle bir vefa görmek bizi mutlu etti"Şehit Başçavuşun eşi Cemile Gedik de eşinin 4 yıl görev yaptığı ve çok anılar biriktirdiği Gümüşhane 'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Dumlupınar İlkokulu ve Ortaokulu'nun 2 yıl boyunca okul aile birliği başkanlığını yaptığını belirten Gedik, "Öğrencilerden böyle bir vefa görmek bizi mutlu etti. Şimdi okulumuzun öğrencilerinin diktikleri ağaçlar büyürken vatan sevgileri de beraberinde büyücektir." şeklinde konuştu. Törende, Cemile Gedik'in kendi yüzüğünün yanı sıra eşinin evlilik yüzüğünü de taktığı gözlendi.Fidan dikiminin ardından yapılan duayla sona eren törene, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Jandarma Komutanı Cezayir Danışan, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Trabzon Orman Bölge Müdürü Mümin Döngez ve öğrenciler de katıldı. Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de meydana gelen olayda, Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül şehit düşmüştü.