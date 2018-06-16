Şehit babasından 'Cumhurbaşkanımız gerekeni yapıyor' mesajı - DENİZLİ
Şehit babasından "Cumhurbaşkanımız gerekeni yapıyor" mesajı - DENİZLİ - Mevlitten detaylar - Bakan Zeybekci şehit ailesi ile konuşması - Bakan Zeybekci'nin şehit için oluşturulan şeref defterini imzalaması - Şehit babası Kenan Dinek'in Kandil operasyonu açıklaması - Şehit Mehmet Dinek için oluşturulan hatıra bölümünden detayŞehit babasından "Bataklığı kurutmak lazım, Cumhurbaşkanımız gerekeni yapıyor" mesajı - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Dinek'in ailesini ziyaret etti - Şehit babası Kenan Dinek: - "(Kandil operasyonu) Bu bataklığı kurutmak lazım. Biliyorsunuz bu bataklık kurumayınca çözüm olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız gerekeni yapıyor. Ondan Allah razı olsun"DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ramazan Bayramı nedeniyle 1 Mart'ta Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek'in babaevini ziyaret etti.Zeybekci, Denizli 'nin Tavas ilçesi Çalıköy Mahallesi'ndeki şehit ailesini ziyaretinde, şehidin babası Kenan ve annesi Sezgül ile kardeşi Nimet Dinek'e bir kez daha taziyelerini iletti.Şehit Dinek adına düzenlenen mevlit programına katılın Zeybekci, şehit için oluşturulan Şeref Defteri'ni imzaladı. - "Cumhurbaşkanı'ndan Allah razı olsun"Baba Kenan Dinek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Zeybekci'nin kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Zeybekci'nin kedisini ve ailesini gururlandırdığını anlatan Dinek, "Biz vatanımız için evladımızı verdik. Oğlum ülkemi şereflendirdi. Allah razı olsun oğlumdan. Böyle bir evlat yetiştirebildiysek ne mutlu bize. Tek istediğimiz bu bayrağın inmemesi. Biz isteriz kibir tane daha oğlum o lsun onu da gönderirim." dedi. Şehit babası, terör örgütünün yuvalandığı Kandil'e başlatılan operasyonla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:"Bu bataklığı kurutmak lazım. Biliyorsunuz bu bataklık kurumayınca çözüm olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız gerekeni yapıyor. Ondan Allah razı olsun. Biz onu çok seviyoruz. Kandil'e yapılan operasyonu destekliyorum. Biz vatan için evladımızı verdik. Askerlerimiz ve şehitlerimiz böyle olmazsa biz böyle rahat yaşayamayız."Zeybekci'ye ziyaretinde, Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ve diğer ilgililer de eşlik etti.Bakan Zeybekci, Beyağaç ilçesini de ziyaret ederek, burada vatandaşlarla bayramlaştı.