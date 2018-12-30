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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Şehit babası toprağa verildi - BURDUR

Şehit babası toprağa verildi - BURDUR

- Şehit babası Hasan Savcı'nın cenaze töreninden detaylar - Aynı kazada hayatını kaybeden Mehmet Eroğuz'un ailesine Burdur Valisi Hasan Şıldak'ın taziye ziyareti - Kuran - ı Kerim tilaveti - Dua edilmesiŞehit babası toprağa verildiBURDUR (AA) - Burdur 'un Gölhisar ilçesinde yaşanan zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden şehit babası Hasan Savcı için cenaze töreni düzenlendi.
1994 yılında Tunceli'de şehit düşen Er Turgut Savcı'nın babası Hasan Savcı'nın cenazesi, Elmalıyurt köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Törene Burdur Valisi Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Kaymakam Mustafa Ünver Böke, Gölhisar Belediye Başkanı Ramazan Canural ve protokol üyeleri katıldı.
Vali Şıldak ve beraberindekiler daha sonra, aynı kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mehmet Eroğuz'un ailesine giderek taziye ziyaretinde bulundu.Burada yaptığı konuşmada, kazada yaralanan 9 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Şıldak, "Bu kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun temennileriyle kazazede yakınlarına sabırlar diliyorum." dedi.
29 Aralık'ta Burdur 'un Gölhisar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

Trafik Kazası Şehit Babası Geçmiş Olsun Cenaze Namazı Taziye Ziyareti 

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