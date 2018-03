Şehit babası: 'Oğulsuz duruluyor ama vatansız durulmuyor'

-Hakim Onur Alan’ın babası Mahmut Alan’ın konuşması

- Helikopter kazası sonucu şehit olan Hakim Onur Alan’ın adı, Ovacık Gözeler İlkokulu'na verildi.

Şehit babası Mahmut Alan'ın, "Bayrağımızın dalgalandığı her yerde vatan bir bütündür. Oğulsuz duruluyor ama vatansız durulmuyor" diye konuşması herkesi duygulandırdı. Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 18 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Hakim Onur Alan'ın adı, Ovacık'ta bir okula verilerek tören düzenlendi.

Törene, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma Bölge Komutan Vekili Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Ovacık Kaymakamı Selim Çomaklı, Hozat Kaymakamı Hüseyin Çam, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Şehit Hakim Onur Alan’ın babası Mahmut , annesi Fatma ile kız kardeşi Pelin Alan, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, gönderdiği mesaj okundu. Böyle bir çalışmanın yapılmasının kendilerini duygulandırdığını belirten şehit babası Mahmut Alan, "Allah hepinizden razı olsun. Artık bu okula Onur’umun adını verdiniz, Onur’umuz sizin oldu, okul da bizim oldu. Tabi bayrağımızın dalgalandığı her yerde vatan bir bütündür. Oğulsuz duruluyor ama vatansız durulmuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Vali Tuncay Sonel ise, “Hakikaten onlar bizim başımızın tacı tabi bu güzel vatan uğruna rengini şehitlerimizin kanından alan beyaz ay yıldızlı al bayrak uğruna güzel ülkemiz uğruna, nice şehitler verdik. Geçmişte ve yakın zamanda son olarak Afrin’de de canlarını feda hiç düşünmeden feda eden yiğit kahramanlarımız var. Onlardan bir tanesi de bu gün Ovacık’ta çalışmaktayken şehit olan merhum Hakim Onur Alan kardeşimizdir. Mesai arkadaşlarının da ifade ettikleri gibi, şehit hakimimiz sevilen yüreği sevgi dolu bir insandı. Elbet vade dolduğunda hepimiz bir gün öleceğiz. Ama Yüce Rabbim inşallah şehadet mertebesini nasip eder. Biz şehitlerimizin hatırasını yaşatacağız. Bizler, şehit yakınlarımızı sadece yılın belirli gün ve haftalarında değil, her daim onların yanında olacağız. Onlar bizim her zaman baş tacımızdır" dedi.

Şehit Hakim Onur Alan İlkokulunda yetişecek olan öğrencilerin ileride bu memlekete güzel ve hayırlı işler yapacak yerlere gelmesini temenni eden Vali Sonel, "Ayrıca bugün burada olamayıp da gönlü ve selamı sizlerle olan, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun sizlere selam ve sevgilerini iletiyorum" diye konuştu.

Daha sonra açılışı gerçekleştirilen okul ziyaretinde, şehit hakimin annesi Fatma Alan gözyaşlarını tutamadı.