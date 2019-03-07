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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şehit babası emekli başkomiser son yolculuğuna uğurlandı

Şehit babası emekli başkomiser son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Baş komiserin cenaze töreninden detay görüntüler

Şehit Polis Başsağlığı Cenaze Cenaze Namazı 

-arşiv görüntüler

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Şırnak’ta şehit düşen Piyade Üsteğmen Sami Çifçi’nin geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden babası emekli Başkomiser Mehmet Çifçi düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Merhum Emekli Başkomiser Mehmet Çifçi için ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde Vali Mustafa Tutulmaz, protokol üyeleri, Çiftçi ailesi, yakınları ve polislerin katılımıyla tören düzenlendi.
Törende Emekli Başkomiser Mehmet Çifçi’nin özgeçmişinin okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Vali Mustafa Tutulmaz, vefat eden Mehmet Çifçi’nin ailesi ve yakınlarına törenin sonunda başsağlığı dileklerinde bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından Emekli Başkomiser Mehmet Çifçi’nin cenaze namazı İmaret Caminde kılındı. İmaret Caminde kılınan cenaze namazına Vali Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra Milletvekilleri Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve Ali Özkaya, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Çifçi ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Emekli Başkomiser Mehmet Çiftçi kılınan cenaze namazının ardından Kocatepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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